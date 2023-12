ALIOUNE DIAGNE « Seede » Galerie Templon Paris Catégorie d’Évènement: Paris ALIOUNE DIAGNE « Seede » Galerie Templon Paris, 6 janvier 2024, Paris. ALIOUNE DIAGNE

« Seede » 6 janvier – 24 février 2024 Galerie Templon Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T19:00:00+01:00

Pour sa toute première exposition dans l'espace parisien de la galerie Templon, le peintre Alioune Diagne, sélectionné pour représenter le pavillon sénégalais à la biennale de Venise 2024, dévoile une sélection de six tableaux sur le thème de la migration clandestine en mer. Alioune Diagne a recours à une technique qu'il a mise au point et progressivement affinée : de petits modules, qu'il nomme « signes inconscients », s'agrègent les uns aux autres pour constituer une cohérence figurative finale. À partir de ces signes, réminiscences de calligraphies disparues, il compose de manière complexe des tableaux dynamiques qui dépeignent le quotidien au Sénégal, comme celui de la diaspora africaine à travers le monde. Galerie Templon 30 rue Beaubourg, 75003 Paris

