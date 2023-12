ALIOUNE DIAGNE « Seede » Galerie Templon Paris, 6 janvier 2024, Paris.

ALIOUNE DIAGNE

« Seede » 6 janvier – 24 février 2024 Galerie Templon Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-06T10:00:00+01:00 – 2024-01-06T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-24T10:00:00+01:00 – 2024-02-24T19:00:00+01:00

Pour sa toute première exposition dans l’espace parisien de la galerie Templon, le peintre Alioune Diagne, sélectionné pour représenter le pavillon sénégalais à la biennale de Venise 2024, dévoile une sélection de six tableaux sur le thème de la migration clandestine en mer. Alioune Diagne a recours à une technique qu’il a mise au point et progressivement affinée : de petits modules, qu’il nomme « signes inconscients », s’agrègent les uns aux autres pour constituer une cohérence figurative finale. À partir de ces signes, réminiscences de calligraphies disparues, il compose de manière complexe des tableaux dynamiques qui dépeignent le quotidien au Sénégal, comme celui de la diaspora africaine à travers le monde.

Pour « Seede » qui en wolof signifie « Le témoignage », Diagne a arpenté pendant des semaines les côtes du Sénégal. Les toiles se font l’écho de ces récits de vie de pécheurs locaux qui, munis d’une pirogue et d’un filet pour seul outil de travail, se voient confrontés à une industrialisation étrangère grandissante autour du commerce de la pêche. « Pour survivre », explique Alioune Diagne, « certains d’entre eux ont dû abandonner ce savoir-faire ancestral pour se tourner vers des pratiques illégales, celles des passeurs ».

Un bleu profond et quelques filets de pêches qui recouvrent les parois et ornent le sol de l’espace parisien donnent à l’exposition une dimension immersive voire dramatique. « Je veux parler de ces sujets » poursuit-il, « l’émigration est aujourd’hui encore, une douloureuse réalité. Jusqu’à maintenant le succès d’une vie ne s’envisageait qu’en Europe ou aux Etats-Unis. Je veux montrer aux jeunes générations qu’il peut y avoir un avenir en Afrique. »

Depuis 2011, l’œuvre de Alioune Diagne a fait l’objet de nombreuses expositions personnelles et collectives en Europe, en Afrique et en Asie, dont « Sink or Swim », 11ème Biennale de Dakar, Villa Spivey, Dakar, Sénégal, 2014 ; « Itinéraire en Couleurs », Espace Jean Drevon, Saint-Jean- de-Bournay (France), 2014 ; l’exposition hors-les-murs d’Art Basel, 2017, Bâle ; « Un nouveau regard », Aoste, Italie, 2017. Son œuvre fait également partie de la collection nationale du Sénégal depuis 2019. En 2022, l’œuvre de Diagne est présentée dans une exposition de la biennale Dakar 2022 au Grand théâtre de Dakar. Lauréat du Norval Foundation’s Public Vote Prize en 2023, il est également exposé aux Pays-Bas dans le cadre de l’exposition collective « Africa Supernova » ainsi qu’au musée des Beaux-Arts de Rouen avec une exposition personnelle « Ndox-Glint ». En janvier 2024, l’artiste exposera à la galerie Templon à Paris et en avril 2024, il aura l’honneur de représenter le pavillon sénégalais lors de la 60ème Exposition d’Art Internationale – La Biennale di Venezia.

Galerie Templon 30 rue Beaubourg, 75003 Paris Paris 75003 Quartier Sainte-Avoye Île-de-France