TOPOGRAPHIES SENSIBLES Galerie Talmart, 19 janvier 2023, Paris.

TOPOGRAPHIES SENSIBLES 19 janvier – 12 février 2023 Galerie Talmart

Entrée libre

L’exposition Topographies sensibles réunit six photographes, Téo Becher & Solal Israel, Bertrand Cavalier, Lucas Castel & Mathilde Mahoudeau et Alice Pallot.

Galerie Talmart 22 rue du Cloître Saint-Merri, 75004 Paris Quartier Saint-Merri Paris 75004 Île-de-France

https://talmart.com/ La galerie d’art contemporain Talmart est ouverte aux initiatives d’institutions culturelles ou de galeries nomades. Elle se donne pour mission d’accueillir les propositions de commissaires dont les projets innovants occupent l’espace d’exposition ainsi que de restituer les productions portées par Talmart. Le but est ainsi de promouvoir des pratiques artistiques au cœur du quartier Beaubourg où un public divers peut rencontrer la création sous toutes ses formes au Centre Pompidou comme dans les centres d’art et les galeries.

Dans ces temps troublés, à l’ère de l’Anthropocène et du Capitalocène, la notion de l’habitabilité même de notre planète pose question et ce notamment à l’aune d’enjeux mondiaux comme l’urbanisation convulsive de la planète et l’exploitation extractiviste et prédatrice de la nature envisagée comme une ressource exploitable à l’infini. Aux questions sous-tendues par le contexte dans lequel nous sommes comme empêtré.e.s en résonne une fondamentale, à savoir : quelle humanité voulons-nous être ?

Les artistes convoquent aussi chacun.e à leur façon le sensible ou sollicitent d’une façon ou d’une autre notre réceptivité à des enjeux notoires ou plus invisibles. Iels nous amènent à appréhender des réalités silencieuses et cachées.

De la matérialité physique de sols en béton, de murs en briques, d’objets en plastique capturée par Bertrand Cavalier dans des villes indéfinies dont l’apparente solidité dévoile des failles valorisées comme une qualité urbanistique à la beauté trouble de la nature de la vallée d’un village sinistré des Pyrénées, saisie par Lucas Castel et Mathilde Mahoudeau, confronté à la possible ré-ouverture d’un site minier. De « sublimes » paysages commémorant le souvenir d’un événement particulièrement traumatique de personnes frappées par la foudre aux portraits de ces fulguré.es révélés par Téo Becher & Solal Israel à la découverte d’un surprenant désert belge, le Sahara de Lommel, terre polluée mais résiliente dévoilée par Alice Pallot.

Chacun.e des photographes se saisit du réel, questionne les limites du sensible, fait appel à nos sens, bouscule nos habitudes de perception, convoque la poésie, faisant effleurer en nous des émotions, des sensations et contribue à faire surgir les épiphanies d’un nouveau monde sensible.Si leurs approches photographiques s’enracinent dans une veine « documentaire », elles tissent autant de narrations à visée plus fictionnelle, faisant éclore de nouvelles mythologies du paysage. Si le document sert d’appui, il nourrit également une réflexion sur le médium, sur le processus qui le sous-tend, approfondissant certaines problématiques touchant à la physicalité de la photographie, des audaces dans l’expérimentation.

En révélant la portée et les incertitudes de nos milieux de vie, en évoquant des formes possibles de résilience, en mettant en exergue une relation d’interdépendance entre le paysage et l’activité humaine plutôt que d’opposition, et par leur traitement poétique des images, par leur engagement dans le présent, les photographes exposé.es contribuent à ouvrir des voies possibles de réenchantement du monde, à façonner des futurs plus propices à la vie, à renouer les alliances et coopérations entre les vivants, humains et non-humains, dans une palingénésie de recommencement, nous invitant à nourrir de nouvelles utopies, de nouvelles luttes. Une invitation à la persévérance, à changer d’histoire.

Commissariat : Ariane Skoda, programmatrice Arts Visuels au CWB|Paris.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T10:00:00+01:00

2023-02-12T19:00:00+01:00

Alice Pallot