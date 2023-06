Concert de Santiago Vazquez galerie sonore d’Angers Angers, 16 septembre 2023, Angers.

Concert de Santiago Vazquez Samedi 16 septembre, 19h00 galerie sonore d’Angers entrée libre dans la limite des places disponibles (pas de limite à l’extérieur- 70 places à l’intérieur si la météo est défavorable)

Programme :

19:00 : concert solo de Santiago

19:45 : changement de plateau

20:00 : Orchestre Éphémère

– Descriptif :

À l’occasion des premières rencontres françaises du Rythme Signé, Santiago Vazquez, créateur de ce langage de direction et de composition en temps réel, se produira en concert au Parc du Pin pour fêter ensemble la journée du patrimoine. Santiago Vazquez est un multi-instrumentiste et compositeur argentin à l’origine de nombreux projets musicaux – de la création d’un langage de direction à la fondation de plusieurs groupes dont la particularité réside dans l’utilisation du Rythme Signé.

—

L’Orchestre Éphémère, ensemble à variables complexes, ne se compose jamais des mêmes instruments ni des mêmes musicien.nes. Avec le Rythme Signé comme dénominateur commun, les musicien.nes construisent et déconstruisent les morceaux en y faisant varier les genres musicaux pour en créer un nouveau : un véritable hybride d’improvisation.

galerie sonore d’Angers 1 rue du pin 49000 ANGERS Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02-41-66-24-00 https://www.galeriesonore.fr Ecole des musiques du Monde bus de ville, tramway

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T19:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:30:00+02:00

