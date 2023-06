Découvrir la collection de 2500 instruments des 5 continents. Galerie Sonore – Château du Pin Angers Catégories d’Évènement: Angers

Maine-et-Loire Découvrir la collection de 2500 instruments des 5 continents. Galerie Sonore – Château du Pin Angers, 16 septembre 2023, Angers. Découvrir la collection de 2500 instruments des 5 continents. 16 et 17 septembre Galerie Sonore – Château du Pin 25 personnes par groupe 1 heure de visite et atelier de pratique pour découvrir les instruments issus de nombreuses régions du Monde.

Samedi 16 et dimanche 17 :

4 groupes le matin : 10h00-11h00/10h15-11h15/11h30-12h30/11h45-12h45

4 groupes l’après-midi : 13h30-14h30/13h45-14h45/15h00-16h00/15h15-16h15 Galerie Sonore – Château du Pin 1 RUE DU PIN, ANGERS Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire Créée en 1973 par Maurice Fleuret et les Jeunesses Musicales de France, dans le cadre du Festival d’Automne, la Galerie Sonore se déplace dans de nombreuses villes en organisant des animations auprès du grand public.

D’abord propriété des Jeunesses Musicales de France, elle s’installe en 1980 à Angers et propose des activités musicales autour d’une collection de 2500 instruments venus du monde entier. Depuis 1986, elle est gérée par une association loi 1901. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:45:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:15:00+02:00 Galerie Sonore d’Angers Détails Catégories d’Évènement: Angers, Maine-et-Loire Autres Lieu Galerie Sonore - Château du Pin Adresse 1 RUE DU PIN, ANGERS Ville Angers Departement Maine-et-Loire Age max 99 Lieu Ville Galerie Sonore - Château du Pin Angers

Galerie Sonore - Château du Pin Angers Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/angers/