Toro Galerie Sinibaldi Arles Arles Catégories d’Évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Toro Galerie Sinibaldi Arles, 7 avril 2023, Arles. Toro 7 avril – 5 mai Galerie Sinibaldi Arles À l’occasion de la Féria de Pâques la Galerie Sinibaldi propose l’exposition Toro qui présente une sélection d’œuvres de onze artistes contemporains.

Vous découvrirez les dessins, photographies, sculptures, installations autour de la tauromachie de Nicolas Amar, Stanislas Blohorn / Manifeste Æsthetic, Daniela Capaccioli, Chambas, Rémy Comment, Lilian Euzeby, Christiane Giran, Meyer, Thierry Secretan, Thierry Valencin.

Vernissage samedi 8 avril à partir de 18h.

Galerie ouverte du mardi au samedi de 14h à 18h ou sur RDV au 06 80 15 34 91. Galerie Sinibaldi Arles 24 rue de l’Hôtel-de-Ville – 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-07T14:00:00+02:00 – 2023-04-07T18:00:00+02:00

2023-05-05T14:00:00+02:00 – 2023-05-05T18:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Galerie Sinibaldi Arles Adresse 24 rue de l'Hôtel-de-Ville - 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Galerie Sinibaldi Arles Arles

Évènements liés

Galerie Sinibaldi Arles Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Toro Galerie Sinibaldi Arles 2023-04-07 was last modified: by Toro Galerie Sinibaldi Arles Galerie Sinibaldi Arles 7 avril 2023 Arles Galerie Sinibaldi Arles Arles

Arles Bouches-du-Rhône