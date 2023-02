La Galerie Septentrion met l’art à l’honneur Galerie Septentrion, 1 avril 2023, Marcq-en-Barœul.

La Galerie Septentrion met l’art à l’honneur 1 et 2 avril Galerie Septentrion

Découvrir le métier d’encadreur, se retrouver autour de quelques métiers d’exception dans la galerie, et flâner dans le village des métiers d’art du Septentrion lors d’un week-end festif

Galerie Septentrion 7 Chemin des Coulons Quartier des Belles Terres Marcq-en-Barœul 59700 Nord Hauts-de-France

Au milieu de l’exposition personnelle des oeuvres de Christine Muller, Sophie Verger, Sophie Mattei, Valérie Quéruau Lamerie, j’invite quelques artisans d’art à partager leur savoir-faire durant un week-end festif.

Ce sera aussi l’occasion de partager avec le public mon métier d’encadreur, à travers quelques exemples et démonstrations durant tout le week-end.

C’est enfin l’occasion de se retrouver et partager des moments festifs et conviviaux avec une nocturne le samedi, où le champagne d’Isabelle Sauron, quelques planches apéritives et de la musique vous régaleront.

La Galerie Septentrion est installée depuis 1969 dans le village des métiers d’art du Septentrion. Les JEMA offrent l’opportunité aux visiteurs de redécouvrir un village artisanal où plus d’une vingtaine de professionnels travaillent à l’année, ouvrent leur atelier ou leur boutique.

C’est aussi l’occasion de se promener dans un parc de 60 ha autour du château du Vert-Bois.

C’est enfin le moyen d’aller à la rencontre et de dialoguer avec des professionnels passionnés par leur métier, qui mettent en avant l’humain, l’écoute et leur savoir-faire.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T11:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00

Crédit MD-Galerie Septentrion