On pourrait faire le tour du Monde Galerie Schlassgoart, 9 février 2023, Esch-sur-Alzette.

On pourrait faire le tour du Monde 9 et 23 février 2023 Galerie Schlassgoart

Entrée libre et gratuit

Traversées : exposition documentaire

Galerie Schlassgoart esch-sur-alzette Esch-sur-Alzette 4178 Canton Esch-sur-Alzette Boulevard Grande-Duchesse Charlotte Nonnewissen

«On pourrait faire le tour du Monde» est un projet de résidence d’artistes de deux photographes-auteurs, un écrivain et un géographe. Il intègre un travail pédagogique auprès de jeunes de 12 à 18 ans et se déroulera autour de la zone transfrontalière France / Belgique / Luxembourg, sur les territoires de la Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette, sur la zone frontalière du Luxembourg et celle de la Belgique, soit à cheval sur trois pays.

Traversées est une exposition documentaire qui trace des lignes entre le passé et le présent de la région industrielle, et qui jouxte la frontière entre la France et le Luxembourg. Tissée par les photographes Patrick Gabalts, Nicolas Leblanc et l’autrice Aurélie Darbouret, elle propose d’expérimenter une traversée sensible et poétique des territoires industriels, naturels et humains du Pays Haut Val d’Alzette et de l’ancien bassin de Esch-sur-Alzette. À la frontière des départements de la France et du Luxembourg, l’exposition hybride explore la sédimentation géologique et sociale en cours depuis le déclin de l’industrie sur ces territoires.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T09:00:00+01:00

2023-02-23T17:00:00+01:00

Patrick Galbats