Rodez Construire et décorer en terre Galerie Sainte-Catherine Rodez, 14 octobre 2023, Rodez. Construire et décorer en terre Samedi 14 octobre, 09h00 Galerie Sainte-Catherine Gratuit. Sur inscription. Au cours d’une matinée, découvrez la diversité d’utilisation de la terre dans la construction et la réhabilitation : pisé, enduits, régulateur thermique…

Animé par un professionnel, l’atelier débutera par une présentation théorique des différentes techniques. Il se terminera par une mise en situation, au cours de laquelle chaque participant aura la possibilité de s’initier à l’application d’un enduit à base de terre.

Intervenant : Philippe Larquier, Terrargile.

La Galerie Sainte-Catherine, propriété du Conseil départemental de l'Aveyron, est gérée par la AVEYRON CULTURE – Mission départementale. Sa programmation est orientée vers des artistes à la démarche de création contemporaine, qu'ils soient reconnus ou émergeants. AVEYRON CULTURE – Mission départementale y présente également des actions menées avec des partenaires culturels du département oeuvrant pour la mise en valeur de la création contemporaine.

