Exposition de peintures : Emmanuelle Lemetais Galerie Saint Simon Versailles, 11 mars 2024, Versailles.

Exposition de peintures : Emmanuelle Lemetais Les toiles figuratives colorées d’Emmanuelle Lemetais vous emmèneront à Paris, en Normandie ou encore en Charente-Maritime. 11 – 24 mars Galerie Saint Simon

Début : 2024-03-11T11:00:00+01:00 – 2024-03-11T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T11:00:00+01:00 – 2024-03-24T19:00:00+01:00

Souriante, énergique, optimiste et de bonne humeur, Emmanuelle Lemetais apporte gaieté et joie de vivre dans vos maisons, pour que les journées soient belles et les matins faciles.

Des toiles figuratives colorées qui vous emmèneront à Paris, en Normandie ou encore en Charente-Maritime.

Le travail d’Emmanuelle Lemetais: des toiles réalisées à l’acrylique, très colorées, figuratives, structurées, dessinées, mais intégrant toujours une part d’abstraction nécessaire à l’évasion.

Ses études d’architecture intérieure à l’école Boule lui ont procuré une solide formation à la fois artistique et technique, vous serez séduit par les compositions graphiques proposées, qu’il s’agisse de perspectives, de paysages, ou de bouquets.

Elle commence par les salons d’art contemporain ou encore les expositions en entreprise puis est vite remarquée par les galeries.

Galerie Saint Simon 10, rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 43 47 26 27 https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Simon-Versailles-481352278873292/ [{« type »: « phone », « value »: « 0643472627 »}]

@Emmanuelle Lemetais