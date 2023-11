Exposition de peintures : Solveiga Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Exposition de peintures : Solveiga Galerie Saint Simon Versailles, 12 janvier 2024, Versailles. Exposition de peintures : Solveiga 12 – 24 janvier 2024 Galerie Saint Simon Entrée libre. Solveiga est une artiste peintre d’origine lettonne habitant en France depuis 25 ans. Les sujets sur lesquels elle revient régulièrement avec beaucoup de plaisir sont les émotions vécues pendant ses voyages : en Afrique, aux Etats-Unis et ailleurs dans le monde…

Son travail fait partie de nombreuses collections privées en France, Etats-Unis, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Luxembourg, Italie, Allemagne, Suède, Norvège, Finlande, Lettonie, Maroc et Australie. Galerie Saint Simon 10, rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 43 47 26 27 https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Simon-Versailles-481352278873292/ [{« type »: « phone », « value »: « 0643472627 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

