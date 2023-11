Exposition « La couleur des songes » – Valérie Anceaume Gutierrez Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Exposition « La couleur des songes » – Valérie Anceaume Gutierrez Galerie Saint Simon Versailles, 11 décembre 2023, Versailles. Exposition « La couleur des songes » – Valérie Anceaume Gutierrez 11 – 16 décembre Galerie Saint Simon Entrée libre. L’artiste Valérie Anceaume Gutierrez ne cherche pas à dire mais à raconter. Raconter, c’est donner matière à l’imagination. Le spectateur s’interroge sur ce qui fait écho en lui. Presque à la manière d’un musicien, l’œuvre plastique s’offre comme un champ des possibles, elle propose un chemin sans en prétendre l’issue. Rien n’est prévu au préalable, ni dans l’acte de faire, ni dans l’acte de regarder. Techniquement rien n’est établi à l’avance : l’artiste autodidacte a une connaissance empirique des choses, ne théorise pas ! Valérie Anceaume Gutierrez explore les effets de la peinture, du fusain, de l’encre, des pigments… Les thèmes abordés : personnages, paysages, font irruption comme prétextes aux jeux de l’artiste avec la couleur, parce que le plus important réside dans cette conversation entre matière et couleur. Galerie Saint Simon 10, rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 43 47 26 27 https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Simon-Versailles-481352278873292/ [{« type »: « phone », « value »: « 0643472627 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T11:00:00+01:00 – 2023-12-11T19:00:00+01:00

2023-12-16T11:00:00+01:00 – 2023-12-16T19:00:00+01:00 @Valérie Anceaume Gutierrez Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Galerie Saint Simon Adresse 10, rue Saint-Simon, 78000 Versailles Ville Versailles Departement Yvelines Lieu Ville Galerie Saint Simon Versailles latitude longitude 48.803959;2.134229

Galerie Saint Simon Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/