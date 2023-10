Exposition Karine Romanelli « Ballade Hivernale » Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Exposition Karine Romanelli « Ballade Hivernale » Galerie Saint Simon Versailles, 1 décembre 2023, Versailles. Exposition Karine Romanelli « Ballade Hivernale » 1 – 10 décembre Galerie Saint Simon Entrée libre. Cette technique mixte permet de mettre en scène les femmes de Klimt, Mucha ou encore les cafés parisiens. Entrez dans ces décors et créez votre propre histoire. Galerie Saint Simon 10, rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 43 47 26 27 https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Simon-Versailles-481352278873292/ [{« type »: « phone », « value »: « 0643472627 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T11:00:00+01:00 – 2023-12-01T19:00:00+01:00

2023-12-10T11:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00

