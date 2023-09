Exposition de peintures – Ornements : Nafy Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Exposition de peintures – Ornements : Nafy Galerie Saint Simon Versailles, 20 novembre 2023, Versailles. Exposition de peintures – Ornements : Nafy 20 – 26 novembre Galerie Saint Simon Entrée libre. L’artiste Joëlle Nafilyan a étudié chez Penninghen à l’Ecole Supérieure d’Arts Graphiques.

Huiles ou Acryliques sur toiles de lin, cette artiste, passionnée de dessin exprime la force et l’intimité, inspirée des fresques de Pompeï.

Joëlle Nafilyan dirige actuellement une école de Peinture Décorative, Trompe l’oeil et Fresques, à Louveciennes près de Versailles. Galerie Saint Simon 10, rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 43 47 26 27 https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Simon-Versailles-481352278873292/ [{« type »: « phone », « value »: « 0643472627 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-20T13:00:00+01:00 – 2023-11-20T20:00:00+01:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-11-20T13:00:00+01:00 – 2023-11-20T20:00:00+01:00
2023-11-26T13:00:00+01:00 – 2023-11-26T20:00:00+01:00

