Exposition Anton Galerie Saint Simon Versailles, 6 novembre 2023, Versailles.

Exposition Anton 6 – 19 novembre Galerie Saint Simon Entrée libre

Son travail est caractérisé par une utilisation habile de la couleur et de la lumière pour capturer l’atmosphère chaleureuse et romantique de la ville. Ses tableaux sont empreints d’un réalisme captivant qui transporte les spectateurs directement dans les rues parisiennes.

En plus de Paris, Anton voyage régulièrement pour capturer l’essence d’autres villes du monde. Ses tableaux présentent des vues emblématiques de New York, San Francisco et bien d’autres, offrant une perspective unique de la diversité urbaine.

En tant qu’amoureux de la mer, l’artiste crée également des œuvres éblouissantes qui mettent en valeur les paysages côtiers, les ports de pêche et les horizons marins.

Galerie Saint Simon 10, rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 43 47 26 27 https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Simon-Versailles-481352278873292/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T11:00:00+01:00 – 2023-11-06T19:00:00+01:00

2023-11-19T11:00:00+01:00 – 2023-11-19T19:00:00+01:00

@Anton