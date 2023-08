Troisième et dernier volet des expositions des œuvres de Martine Bruel Vacher Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines Troisième et dernier volet des expositions des œuvres de Martine Bruel Vacher Galerie Saint Simon Versailles, 9 octobre 2023, Versailles. Troisième et dernier volet des expositions des œuvres de Martine Bruel Vacher 9 – 15 octobre Galerie Saint Simon Entrée libre. L’artiste Martine Bruel Vacher s’est engagée sur le chemin de la création depuis ses études aux Beaux-Arts.

Le dialogue entre la nature et l’artiste est la traduction d’un état d’âme, entre toutes les formes d’émotions, avec le désir et la puissance de s’imposer sans jamais renoncer. Mille interprétations sont possibles lorsque l’œuvre se transfère de l’artiste au spectateur et fait vibrer les émotions.

Cette exposition est le dernier volet de la présentation des peintures de l’artiste Martine Bruel Vacher, axé cette fois-ci sur ses œuvres abstraites. Galerie Saint Simon 10, rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France 06 43 47 26 27 https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Simon-Versailles-481352278873292/ [{« type »: « phone », « value »: « 0643472627 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T11:00:00+02:00 – 2023-10-09T19:00:00+02:00

