Exposition de peintures et sculptures : Changzheng Zhu Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’Évènement: Versailles

Yvelines

Exposition de peintures et sculptures : Changzheng Zhu Galerie Saint Simon, 15 mai 2023, Versailles. Exposition de peintures et sculptures : Changzheng Zhu 15 – 28 mai Galerie Saint Simon

Entrée libre. Artiste dans l’âme, Changzheng ZHU, qui fait partie de la scène artistique de Paris, est toujours à la recherche de la prochaine opportunité qui transformera son ressenti du quotidien en une œuvre d’art. Elle aborde et développe avec la même virtuosité toutes les techniques dans les domaines de la peinture et de la sculpture. Maintes fois récompensée en France, elle est invitée à organiser de nombreuses expositions personnelles et remporte trois prix au Salon des Artistes français au Grand Palais à Paris : la médaille de bronze en section gravure en 2009, la médaille de bronze en section sculpture en 2011, et le prix de mention en section peinture en 2020.

En 2019, elle remporte le prix du maire au 3ème Salon Biennal de Fontenay le Fleury, en 2021 le premier prix du Lions Club d’Art Manet, le marché international de l’art contemporain.

Dans son art, aussi bien en sculpture qu’en peinture, Changzheng accorde une place privilégiée au feminin et à l’harmonie des volumes et des lignes. Galerie Saint Simon 10, rue Saint-Simon, 78000 Versailles Versailles 78000 Yvelines 06 43 47 26 27 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-15T09:00:00+00:00 – 2023-05-28T17:00:00+00:00

Détails Catégories d’Évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Galerie Saint Simon Adresse 10, rue Saint-Simon, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Galerie Saint Simon Versailles Departement Yvelines

Galerie Saint Simon Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Exposition de peintures et sculptures : Changzheng Zhu Galerie Saint Simon 2023-05-15 was last modified: by Exposition de peintures et sculptures : Changzheng Zhu Galerie Saint Simon Galerie Saint Simon 15 mai 2023 Galerie Saint Simon Versailles Versailles

Versailles Yvelines