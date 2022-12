Exposition de peintures « Les Voyages immobiles » de Solveiga Galerie Saint Simon, 1 février 2023, Versailles.

Entrée libre.

L’artiste Solveiga nous emmène en voyage.

Galerie Saint Simon 10, rue Saint-Simon, 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

06 43 47 26 27 https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Simon-Versailles-481352278873292/

Solveiga est une artiste peintre professionnelle d’origine lettonne, habitant en France depuis 25 ans.

Elle est diplômée de grandes Ecoles d’Art en Lettonie et Finlande.

Suggestives, ses peintures proposent un niveau de détail qui laisse une grande place à l’imaginaire et au rêve.

« Notre vie est un voyage… Les voyages forment notre vie…»

Dans ses œuvres, l’artiste souhaite avant tout exprimer et partager son affection et sa sensibilité pour les lumières et les couleurs. Raconter sa vision de l’unique beauté du Monde qui nous entoure, devant laquelle elle reste toujours émue et admirative. Et son plus grand challenge est d’arriver à communiquer ses émotions au travers de son travail.

Pour sa nouvelle exposition personnelle, Solveiga nous emmène en voyage: dans les rues enneigées de New York, au travers des quartiers Parisiens voilés par une brume de pluie, dans la grandeur des paysages désertiques marocains ou encore au sein de luxuriants jardins imaginaires…



