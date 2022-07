Jérôme Royer – peintures Galerie Saint Simon Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Entrée libre

Oscillant entre le figuratif et l’abstrait, les portraits peints par Jérôme Royer mêlent le réel à l’irréel, le détail du trait côtoyant la spontanéité des courbes. Galerie Saint Simon 10 Rue Saint-Simon, 78000 Versailles Montreuil Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

06 43 47 26 27 https://www.facebook.com/Galerie-Saint-Simon-Versailles-481352278873292/ Jérôme Royer est un artiste peintre français. Oscillant entre le figuratif et l’abstrait, ses portraits mêlent le réel à l’irréel. Il travaille aussi bien à l’acrylique qu’à l’encre de chine, ou encore à l’aquarelle. Dans ses compositions, le détail du trait côtoie la spontanéité des courbes, créant ainsi un dialogue entre la couleur et la forme.

