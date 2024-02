M3 – Exposition de Yann Masseyeff, Marjoo, Olivier Mercier Galerie Sabrina Lucas Nantes, samedi 13 janvier 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-13 13:30 – 18:30

Gratuit : non

« M3 » est une exposition collective regroupant les sculptures de trois artistes français aux inspirations multiculturelles.Découvrez les peintures/sculptures de Yann Masseyeff, les masques à partir de bidons recyclés d’Olivier Mercier et les peintures colorées tridimensionnelles de Marjoo. Exposition du 8 janvier au 29 février 2024 :mercredi, vendredi, samedi de 13h30 à 18h30et sur rendez-vous

Galerie Sabrina Lucas Ile de Nantes Nantes 44200