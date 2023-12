Exposition d’Antoine Buquen – Leurs corps, leurs esprits La lutte quotidienne des femmes autochtones au Brésil Galerie Rouge Pont-l’Abbé, 18 décembre 2023, Pont-l'Abbé.

Pont-l’Abbé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 16:00:00

fin : 2023-12-30 19:00:00

Qui sont les femmes autochtones au Brésil ? A quoi ressemblent-elles ? Que font-elles? Quel est leur quotidien ?

Souvent exotisées et invisibilisées, les femmes autochtones cherchent aujourd’hui à conquérir de nouveaux espaces pour faire entendre leur voix.

Le 9 août 2019 marque le début de la première marche des femmes autochtones au Brésil, un événement historique lors duquel ces femmes se sont réunies pour lutter ensemble pour leurs droits. Leurs enfants dans les bras, elles ont déambulé dans les rues de Brasilia pour clamer leur existence et manifester contre les violences qu’elles subissent, la précarité du système de santé et leur droit au territoire.

Lors d’un séjour de 10 mois au Brésil dans l’état du Pará et de Bahia, j’ai rencontré ces femmes dans leurs villages et partagé leur quotidien.

Cette série de 24 photographies cherche à déconstruire le regard en représentant la réalité de ces femmes aujourd’hui, en montrant leur diversité, leurs trajectoires de vie et leur environnement.

Cette série est complétée par un diaporama sonore qui met en scène les différents témoignages que j’ai recueillis. Le diaporama sonore propose une immersion dans le quotidien de ces femmes, une fenêtre sur leur réalité.

Antoine Buquen : Né en 1991 à Pont l’Abbé dans le sud-ouest de la pointe bretonne, Antoine a toujours été fasciné par la représentation du monde à travers les images. Depuis maintenant 4 ans, Antoine Buquen travaille sur l’identité autochtone et son rapport à la terre dans plusieurs régions du Brésil. Après un séjour de plus de 10 mois dans différentes communautés autochtones, il choisit d’entreprendre une formation en anthropologie à l’EHESS en 2020, afin d’apporter à sa pratique photographique une démarche anthropologique.

Galerie Rouge Rue Victor Hugo

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne



