Abstractions contemporaines Galerie Robet Dantec – art contemporain Nantes, jeudi 1 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-01 14:00 – 19:00

Gratuit : non Renseignements : 09 67 39 57 39

Pour la première exposition de l’année 2024, la Galerie Robet Dantec a réuni sept artistes autour de la question de l’abstraction. Comment, en effet, parler aujourd’hui d’art abstrait quand cette dénomination nous renvoie au XXe siècle ? L’art abstrait semble pourtant, parmi la jeune génération d’artistes, faire son grand retour, au même titre que la peinture figurative qui connaît depuis quelques années une réappropriation des codes des grands maîtres classiques. L’exposition présentée à la galerie Robet Dantec présente ainsi des travaux d’artistes, essentiellement sur papier, symptomatiques d’une volonté de se saisir de l’abstraction au XXIe siècle, en la réinventant. Certaines œuvres relèvent de l’art concret, d’autres sont foncièrement lyriques. Les couleurs, les lignes, les matières jouent les codes de l’abstraction à travers différentes techniques : aquarelle, tempéra, acrylique, impression textile, voire volume. Parfois même apparaît une forme que l’on croit identifier, une paréidolie Artistes exposés : Gaël Darras, Ilhem Ellouze, Bastien Faudon, Aurélien Finance, Juliette Jouannais, Arthur Lambert, Isabelle Vorle. Exposition du 18 janvier au 9 mars 2024 :du mardi au samedi de 14h à 19h, et le matin sur rendez-vous Vernissage le jeudi 18 janvier 2024 à partir de 18h

Galerie Robet Dantec – art contemporain Centre Ville Nantes 44000

