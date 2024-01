La mer, cet autre – Exposition de Yann Bagot Galerie Robet Dantec – art contemporain Nantes, 11 janvier 2024, Nantes.

En janvier 2023, Yann Bagot retourne séjourner au Sémaphore de la Pointe du Grouin, à Cancale, à l’invitation du Département d’Ille-et-Vilaine. Plus tard, en juillet, invité par la Fondation Tara Océan, l’artiste embarque à Stockholm (Suède), à bord de la goélette Tara, pour une résidence en mer baltique, dans le cadre de l’expédition scientifique Tara Europa. De ces deux résidences artistiques, Yann Bagot est revenu avec de nouveaux dessins dont une sélection est réunie à la galerie Robet Dantec pour l’exposition « La mer, cet autre ». Exposition du 17 novembre 2023 au 13 janvier 2024 :du mardi au samedi de 14h à 19h Vernissage jeudi 16 novembre 2023 à partir de 18h Plus d’informations sur galerierobetdantec.com

