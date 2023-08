LE POUVOIR ET LA GLOIRE Galerie Robespierre Grande-Synthe Catégories d’Évènement: Grande-Synthe

Nord LE POUVOIR ET LA GLOIRE Galerie Robespierre Grande-Synthe, 12 janvier 2024, Grande-Synthe. LE POUVOIR ET LA GLOIRE 12 – 27 janvier 2024 Galerie Robespierre Entrée libre- gratuir l’artiste multiplie les expérimentations formelles dans un univers à la fois sombre, décalé fantasque ou encore onirique. Entre contes, légendes et spiritualités contemporaines, son œuvre composée de masques, d’animaux ou encore de végétaux prend forme dans une dimension presque sacrée, sans pour autant les auréoler d’une portée religieuse.

La Galerie Robespierre sera alors l'occasion pour Etienne Pottier de transformer et habiter intégralement le lieu : une installation sculpturale protéiforme aussi surprenante que singulière nous invitera à rentrer dans cet univers magique et surprenant…

Galerie Robespierre
Place de l'Europe
Grande-Synthe

