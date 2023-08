VISIONS DU FUTUR Galerie Robespierre Grande-Synthe, 10 novembre 2023, Grande-Synthe.

VISIONS DU FUTUR 10 novembre – 16 décembre Galerie Robespierre Entrée libre, gratuit

Des artistes vont imaginer la vie du futur anticipant la conquête des airs et de l’espace. A travers des documents anciens et contemporains comme le dessin, la gravure, l’affiche, le magazine de science-fiction ou encore la sculpture et les objets, Visions du futur dévoilera une scénographie riche d’œuvres en tout genre provenant d’une multitude d’artistes et de plusieurs époques.

Quel sera notre façon de s’habiller, quel sera notre ville du futur, nos moyens de transport, sur Terre et ailleurs ? Et qu’est-ce que le rétro futur ?

Autant de visions extraordinaires qui permettront aux petits comme aux grands d’imaginer ensemble notre futur…

Galerie Robespierre Place de l'Europe Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-10T18:30:00+01:00 – 2023-11-10T20:00:00+01:00

2023-12-16T14:00:00+01:00 – 2023-12-16T18:00:00+01:00