Nord SALON D’AUTOMNE GALERIE ROBESPIERRE Grande-Synthe, 20 octobre 2023, Grande-Synthe. SALON D’AUTOMNE 20 – 28 octobre GALERIE ROBESPIERRE Entrée libre, gratuit Pour célébrer l’automne, les adhérents du Chevalet Grand Synthois ont sélectionné pour vous des œuvres qui mettent en lumière toute leur sensibilité, tendresse, une créativité vitale qui trouve à s’exprimer dans des genres très divers.

Laissez-vous porter par cette palette joyeuse qui se déploie devant vos yeux, tout simplement. GALERIE ROBESPIERRE Place de l'Europe 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord

2023-10-20T18:30:00+02:00 – 2023-10-20T20:00:00+02:00

