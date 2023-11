Exposition « L’esprit des fêtes » Galerie Rive Mauve Meung-sur-loire Catégorie d’Évènement: Meung-sur-loire Exposition « L’esprit des fêtes » Galerie Rive Mauve Meung-sur-loire, 15 novembre 2023, Meung-sur-loire. Exposition « L’esprit des fêtes » 15 novembre – 25 décembre Galerie Rive Mauve Voir https://www.rivemauve.fr/ La galerie Rive mauve vous propose des cadeaux uniques pour embellir votre fin d’année : art contemporain, déco stylée, lectures, bijoux de créatrices ! Esprit de fêtes c’est à la galerie Rive Mauve à partir du 15 novembre. Entrée libre le dimanche et sur rendez-vous les autres jours: 06 18 51 36 50 Dimanche de 15h a à 18 et sur rdv les autres jours de la semaine Galerie Rive Mauve 8 Rue des Chènevières, Meung-sur-loire Meung-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 18 51 36 50 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.rivemauve.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T14:00:00+01:00 – 2023-11-15T17:00:00+01:00

2023-12-25T14:00:00+01:00 – 2023-12-25T17:00:00+01:00 FMACEN045V50BCDZ Rive Mauve Détails Catégorie d’Évènement: Meung-sur-loire Autres Lieu Galerie Rive Mauve Adresse 8 Rue des Chènevières, Meung-sur-loire Ville Meung-sur-loire Lieu Ville Galerie Rive Mauve Meung-sur-loire latitude longitude 47.829631;1.697008

Galerie Rive Mauve Meung-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meung-sur-loire/