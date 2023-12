Noël Solidaire Galerie Révol Oloron-Sainte-Marie, 4 décembre 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Un Noël solidaire est organisé sur cette période : un colis de Noël offert aux Oloronais.

Les personnes concernées :

– bénéficiaires du RSA

– bénéficiaires de l’ASS

– demandeurs d’emploi (indemnité <900€) - jeunes de 18 à 25 ans inscrits à la Mission Locale (indemnité <900 €) Présenter un justificatif du mois de décembre avec vos noms et prénoms : - pour les personnes indemnisées : justificatifs de paiement - pour les personnes non indemnisées : avis de situation de Pôle Emploi ou attestation de la Mission Locale.. 2023-12-11 fin : 2023-12-15 12:00:00. EUR. Galerie Révol Rue de Révol Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

A Christmas of solidarity is organized during this period: a Christmas parcel offered to Oloronais.

Those concerned :

– rSA recipients

– aSS recipients

– jobseekers (allowance <900?) - young people aged 18 to 25 registered with the Mission Locale (allowance <900?) Provide proof of your full name for the month of December: - for people receiving compensation: proof of payment - for those not receiving benefits: notice of situation from Pôle Emploi or certificate from Mission Locale.Durante este periodo se organiza una Navidad solidaria: un paquete navideño ofrecido a los habitantes de Oloronais. Las personas afectadas : - beneficiarios de la RSA - beneficiarios del ASS - solicitantes de empleo (subsidio <900?) - jóvenes de 18 a 25 años inscritos en la Mission Locale (subsidio <900?) Justificante de su nombre y apellidos para el mes de diciembre: - para las personas que perciben una indemnización: justificante de pago - para las personas que no perciben subsidio: aviso de situación de Pôle Emploi o certificado de la Mission Locale.In diesem Zeitraum wird ein solidarisches Weihnachten organisiert: ein Weihnachtspaket, das den Oloronern angeboten wird. Die betroffenen Personen : - rSA-Empfänger - empfänger von ASS (Sozialhilfe) - arbeitssuchende (Arbeitslosengeld <900?) - jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren, die bei der Mission Locale registriert sind (<900?) Legen Sie einen Beleg vom Dezember mit Ihren Vor- und Nachnamen vor: - für Personen, die eine Entschädigung erhalten: Zahlungsbelege - für Personen, die keine Entschädigung erhalten: Statusmeldung von Pôle Emploi oder Bescheinigung der Mission Locale.Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme du Haut-Béarn