Exposition de peintures Galerie Révol Oloron-Sainte-Marie, 25 août 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Artistes locaux, Pierre Castillou et Bernard Audoin installent leurs tableaux à la galerie Révol.

Les deux artistes peintres font faire découvrir leurs visions des Pyrénées avec l’exposition « Montagne au coeur ».

Bernard Audoin présentera d’assez grands formats représentant des paysages pyrénéens. Aujourd’hui retraité, il continue de nouer un lien solide avec les paysages par le prisme de l’art, en créant des toiles à l’acrylique, s’inspirant de photographies personnelles ou de celles des photographes pyrénéens.

A la fois, sculpteur, peintre, romancier, Pierre Castillou présentera quant à lui une vingtaine d’aquarelles ou d’encres, de plus petits formats, réalisées lors de ses escapades de l’autre côté des Pyrénées, dans le Haut-Aragon.

Cette exposition présente aussi le mérite de tisser le lien entre 2 artistes amis, Pierre ayant été élève de Bernard.

Galerie fermée le jeudi..

2023-08-25 fin : 2023-09-09 19:00:00. EUR.

Galerie Révol Rue de Révol

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Local artists Pierre Castillou and Bernard Audoin install their paintings at Galerie Révol.

The two painters are showcasing their visions of the Pyrenees with the « Montagne au coeur » exhibition.

Bernard Audoin will be showing fairly large-format paintings of Pyrenean landscapes. Now retired, he continues to forge a strong link with landscapes through the prism of art, creating acrylic canvases inspired by personal photographs or those of Pyrenean photographers.

Pierre Castillou, a sculptor, painter and novelist, will be presenting some twenty smaller-format watercolours and inks created during his escapades on the other side of the Pyrenees, in the Haut-Aragon region.

This exhibition also has the merit of forging a link between 2 artist friends, Pierre having been a pupil of Bernard.

Gallery closed on Thursdays.

Los artistas locales Pierre Castillou y Bernard Audoin exponen en la Galería Révol.

Los dos pintores mostrarán su visión de los Pirineos en la exposición « Montagne au coeur ».

Bernard Audoin expondrá obras de gran formato que representan paisajes pirenaicos. Ya jubilado, sigue estableciendo un fuerte vínculo con los paisajes a través del prisma del arte, creando lienzos acrílicos inspirados en fotografías personales o de fotógrafos pirenaicos.

Pierre Castillou, escultor, pintor y novelista, expondrá una veintena de acuarelas y tintas de pequeño formato realizadas durante sus escapadas al otro lado de los Pirineos, en la región del Alto Aragón.

Esta exposición tiene también el mérito de establecer un vínculo entre dos artistas amigos, ya que Pierre fue alumno de Bernard.

Galería cerrada los jueves.

Als lokale Künstler installieren Pierre Castillou und Bernard Audoin ihre Bilder in der Galerie Révol.

Die beiden Maler zeigen ihre Visionen der Pyrenäen in der Ausstellung « Montagne au coeur » (Berge im Herzen).

Bernard Audoin wird ziemlich großformatige Bilder von Pyrenäenlandschaften präsentieren. Er ist mittlerweile im Ruhestand und knüpft durch die Kunst weiterhin eine starke Verbindung zu den Landschaften. Er schafft Gemälde in Acryl, die von persönlichen Fotografien oder denen von Pyrenäenfotografen inspiriert sind.

Pierre Castillou, der gleichzeitig Bildhauer, Maler und Romanautor ist, zeigt zwanzig kleinere Aquarelle und Tuschebilder, die er während seiner Ausflüge auf die andere Seite der Pyrenäen, in die Region Haut-Aragon, geschaffen hat.

Diese Ausstellung hat auch den Vorzug, dass sie die Verbindung zwischen zwei befreundeten Künstlern herstellt, da Pierre ein Schüler von Bernard war.

Galerie donnerstags geschlossen.

