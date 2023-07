Quartiers d’été : Exposition de peinture à l’huile « Turbulences » Galerie Révol Oloron-Sainte-Marie, 12 août 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Venez rencontrer Joao Alves lors de son exposition « Turbulences » qui propose un moment de pause, où notre attention est éveillée par les événements qui nous entourent.

A travers une observation attentive de l’image d’un espace qui nous est familier, le spectateur est invité à voir différemment un lieu qu’il ne fait habituellement que traverser.

L’aéroport est le sujet d’étude. Lieu de passage par excellence, espace de croisement de toutes cultures, c’est un lieu en constante transformation. Tout comme l’espace que nous habitons, un espace qui n’est ni fixe ni prévisible.

Alors comment considérer un espace où un nombre inestimable d’événements et de relations semble avoir lieu au même moment ?

Vernissage le 12 août à 18h30.

Galerie fermée le jeudi..

2023-08-12 fin : 2023-08-24

Galerie Révol Rue de Révol

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and meet Joao Alves at his exhibition « Turbulences », which offers a moment of pause, where our attention is awakened by the events around us.

Through careful observation of the image of a familiar space, the viewer is invited to see differently a place he or she usually only passes through.

The airport is the subject of this study. A place of passage par excellence, a crossroads for all cultures, it is a place in constant transformation. Like the space we inhabit, it is neither fixed nor predictable.

So how do we consider a space where an inestimable number of events and relationships seem to be taking place at the same time?

Opening August 12 at 6.30pm.

Gallery closed on Thursdays.

Venga a conocer a Joao Alves en su exposición « Turbulencias », que ofrece un momento de pausa, en el que nuestra atención se despierta ante los acontecimientos que nos rodean.

A través de la observación atenta de la imagen de un espacio familiar, se invita al espectador a ver de forma diferente un lugar por el que habitualmente sólo pasa de largo.

El aeropuerto es el objeto de nuestro estudio. Lugar de paso por excelencia, encrucijada de todas las culturas, es un lugar en constante transformación. Como el espacio que habitamos, no es fijo ni previsible.

Entonces, ¿cómo contemplar un espacio en el que un número inestimable de acontecimientos y relaciones parecen tener lugar al mismo tiempo?

Inauguración el 12 de agosto a las 18.30 horas.

Galería cerrada los jueves.

Treffen Sie Joao Alves während seiner Ausstellung « Turbulences », die einen Moment der Pause vorschlägt, in dem unsere Aufmerksamkeit durch die Ereignisse um uns herum geweckt wird.

Durch eine aufmerksame Beobachtung des Bildes eines uns vertrauten Raums wird der Betrachter eingeladen, einen Ort, den er normalerweise nur durchquert, anders zu sehen.

Der Flughafen ist das Thema der Studie. Als Durchgangsort par excellence, als Raum, in dem sich alle Kulturen kreuzen, ist er ein Ort, der sich ständig verändert. Genau wie der Raum, den wir bewohnen, ein Raum, der weder fest noch vorhersehbar ist.

Wie also betrachten wir einen Raum, in dem eine unschätzbare Anzahl von Ereignissen und Beziehungen zur gleichen Zeit stattzufinden scheint?

Vernissage am 12. August um 18.30 Uhr.

Galerie donnerstags geschlossen.

