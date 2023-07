Exposition « Acupuncture » Galerie Révol Oloron-Sainte-Marie, 16 juillet 2023, Oloron-Sainte-Marie.

Oloron-Sainte-Marie,Pyrénées-Atlantiques

Venez admirer à la Galerie Révol l’exposition « Acupuncture » créée par el Colectivo « Malvon Collage ».

Ce collectif Argentin se compose de trois femmes originaires de Buenos Aires. Ensemble, elles créent leur propre méthodologie. Elles proposent un collage poétique et subtil qui nous offre une vision intime de la réalité.

Les histoires qu’elles racontent émergent d’une fragilité apparente pour nous rappeler avec force notre besoin de créativité dans un monde qui ne cesse de se briser.

Ce travail nous révèle que la réparation et la recomposition sont possibles et que la beauté réside aussi dans la douleur et la perte.

Galerie fermée le jeudi..

2023-07-16 fin : 2023-07-29 19:00:00. EUR.

Galerie Révol Rue de Révol

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Come and admire the « Acupuncture » exhibition created by el Colectivo « Malvon Collage » at Galerie Révol.

This Argentinian collective is made up of three women from Buenos Aires. Together, they create their own methodology. Their subtle, poetic collage offers an intimate vision of reality.

The stories they tell emerge from an apparent fragility to forcefully remind us of our need for creativity in a world that keeps breaking down.

This work reveals that repair and recomposition are possible, and that beauty also lies in pain and loss.

Gallery closed on Thursdays.

Venga a admirar la exposición « Acupuntura » creada por el Colectivo « Malvon Collage » en la Galerie Révol.

Este colectivo argentino está formado por tres mujeres de Buenos Aires. Juntas, crean su propia metodología. Su collage sutil y poético ofrece una visión íntima de la realidad.

Las historias que cuentan emergen de una aparente fragilidad para recordarnos con fuerza nuestra necesidad de creatividad en un mundo que se rompe constantemente.

Esta obra nos muestra que la reparación y la recomposición son posibles, y que la belleza también reside en el dolor y la pérdida.

Galería cerrada los jueves.

Bewundern Sie in der Galerie Révol die Ausstellung « Acupuncture », die von el Colectivo « Malvon Collage » gestaltet wurde.

Dieses argentinische Kollektiv besteht aus drei Frauen, die aus Buenos Aires stammen. Gemeinsam schaffen sie ihre eigene Methodologie. Sie präsentieren eine poetische und subtile Collage, die uns eine intime Sicht auf die Realität bietet.

Die Geschichten, die sie erzählen, entspringen einer scheinbaren Zerbrechlichkeit, um uns mit aller Kraft an unser Bedürfnis nach Kreativität in einer Welt zu erinnern, die immer wieder zerbricht.

Diese Arbeit offenbart uns, dass Reparatur und Neuzusammensetzung möglich sind und dass Schönheit auch in Schmerz und Verlust liegt.

Galerie donnerstags geschlossen.

Mise à jour le 2023-07-19 par Office de Tourisme du Haut-Béarn