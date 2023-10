Exposition de Stéphanie Breugnon et Isabelle Gilardot Galerie Reg’Arts en Marensin Moliets-et-Maa, 29 septembre 2023, Moliets-et-Maa.

Moliets-et-Maa,Landes

Du 29 Septembre au 11 Octobre venez découvrir l’exposition de Stéphanie Breugnon et Isabelle Gilardo dans la Galerie Reg’Arts à Moliets. Entrée libre..

2023-09-29 fin : 2023-10-11 18:00:00. .

Galerie Reg’Arts en Marensin Rue du Général Caunègre

Moliets-et-Maa 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine



From September 29 to October 11, come and discover the exhibition by Stéphanie Breugnon and Isabelle Gilardo at the Galerie Reg’Arts in Moliets. Free admission.

Del 29 de septiembre al 11 de octubre, venga a descubrir la exposición de Stéphanie Breugnon e Isabelle Gilardo en la Galería Reg’Arts de Moliets. Entrada gratuita.

Vom 29. September bis zum 11. Oktober entdecken Sie die Ausstellung von Stéphanie Breugnon und Isabelle Gilardo in der Galerie Reg’Arts in Moliets. Eintritt frei.

