Soleil Vert – Exposition de Laurence Broydé Galerie RDV Nantes, vendredi 8 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-08 14:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tous publics

Soleil Vert, une exposition de l’artiste plasticienne Laurence Broydé. « Soleil Vert » s’inspire librement du film éponyme d’anticipation réalisé par Richard Fleischer, en 1973. Cette dystopie visionnaire résonne cruellement avec notre époque dont l’effondrement écologique semble répéter le scénario : 2022 dans une New York surpeuplée et exsangue, la canicule règne, les ressources naturelles ont disparu, la population est nourrie avec des aliments de synthèse qui se révèlent être de la chair humaine, fournis par une multinationale sans foi ni loi. Pour élaborer son scénario, Fleisher va collaborer avec un écologue, Frank Bowerman, qui va pour la première fois mettre en avant des thèmes inédits et inconnus jusqu’alors : le réchauffement climatique, la crise des ressources, l’érosion de la biodiversité et leurs conséquences. Profondément politique, « Soleil Vert » explore la lente décomposition sociale et écologique conduite par un État et des multinationales corrompus. Il aborde le thème d’amnésie environnementale (chaque génération perd ce qu’avait la précédente sans s’en rendre compte puisqu’elle naît sans). L’exposition nous plongera dans des installations immersives, entre réalité virtuelle et fictionnelle, de l’espace physique à l’espace imaginé, du réel au fantasmé, mettant en exergue petites victoires et grands combats. Laurence Broydé est née en 1969 à Brive. Elle vit et travaille actuellement à Nantes. Exposition du 2 mars au 6 avril 2024 : du mercredi au samedi de 14h à 19h Vernissage le vendredi 1er mars 2023 à partir de 18h. Rencontre avec l’artiste le samedi 30 mars 2024 de 15h à 18h.

Galerie RDV Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 69 62 35 http://galerierdv.com contact@galerierdv.com 0240696235 https://galerierdv.com/expositions/soleil-vert