Le Super Rendez-vous Galerie RDV Nantes, 8 novembre 2023, Nantes.

2023-11-08

Horaire : 14:00 19:00

Gratuit : oui

Exposition collective rétrospective de la SUPER Galerie en partenariat avec la Galerie RDV La Galerie RDV et la SUPER Galerie s’associent pour imaginer une double exposition qui rassemble quinze artistes, anciens étudiants devenus professionnels et passés par le dispositif de la SUPER Galerie. Ces deux structures participent chacune activement à leur niveau à la diffusion de la jeune création locale. Cette exposition, présentée dans le cadre du Wave – Biennale des arts visuels, permet de valoriser le travail de ces artistes émergents. A cette occasion, la SUPER Galerie sera stationnée sur le parvis nord de la gare de Nantes à l’entrée du Jardin des plantes, à quelques centaines de mètres de la galerie RDV. Avec Claire Amiot, Margaux Bisson, Blaise & Nico (Pauline Rouet et Félix Vayssade), Edwin Blandin, Camille Bleu-Valentin, Pablo Boissel-Arrieta, C.A.T.A (Gaspard Husson et Anaïs Lapel), Mathilde Dantec, Quentin Douchez, Salomé Jishkariani, Samuel Lalier, Léo Moisy, Bérénice Nouvel. Exposition du 20 octobre au 18 novembre 2023 :Du mercredi au samedi de 14h à 19h et sur rendez-vous Vernissage de l’exposition le jeudi 19 octobre 2023 à partir de 18h. Avec performance déambulatoire de Quentin Douchez, suivi d’un concert de Blaise & Nico. Performance de Margaux Bisson et Yupei Roehric le samedi 4 novembre 2023 à 18h30. Rencontre avec les artistes les samedis 28 octobre et 18 novembre 2023 de 15h à 18h.

Galerie RDV Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 40 69 62 35 http://galerierdv.com contact@galerierdv.com