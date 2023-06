Exposition « Mimosa » du collectif Belle de Nuit Galerie RDV Nantes, 3 juin 2023, Nantes.

Exposition « Mimosa » du collectif Belle de Nuit 3 juin – 22 juillet Galerie RDV Entrée libre et gratuite. Visites guidées gratuites pour les groupes sur réservation

Mimosa est une installation réalisée par le collectif Belle de Nuit (Alice Marie Martin, Clélia Berthier et Loona Sire). Le Mimosa est une fleur, une préparation à base d’œufs et un cocktail alcoolisé au champagne. Le collectif Belle de Nuit s’intéresse ici aux glissements de sens, de la botanique à la cuisine en passant par la mixologie. L’exposition se déploie à travers une installation mêlant texte, dessin, photographie et sculpture. Une performance a lieu le 2 juin 2023, le soir du vernissage. A cette occasion, les visiteur·euses seront invité·es à une dégustation peu commune.

Galerie RDV 16 Allée Commandant Charcot, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 69 62 35 http://galerierdv.com/ Créée en 2007 par l’artiste plasticien Jean-François Courtilat, l’association RDV se consacre à la création contemporaine, proposant un espace de découvertes et d’échanges pour les artistes et les publics. RDV fait suite à la Galerie Ipso Facto, basée à Nantes de 1997 à 2007 et lieu important pour la création et les plasticiens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-07-22T13:30:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

exposition art contemporain

Collectif Belle de Nuit, I will always love you, 2023. © Loona Sire