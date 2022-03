Galerie Quinconce – “Faisons-le nous-mêmes” – exposition et concert Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine La fermeture hivernale de la galerie s’achève et une nouvelle saison s’annonce. Vernissage de la première exposition de la saison, “Faisons-le nous-mêmes”, placée sous le signe du travail collectif. Les élèves de la classe de 5eD du collège Camille Guérin de Saint-Méen-le-Grand ont réalisé un travail artistique avec le duo d’artistes de Quimper, Camille Girard et Paul Brunet. L’association montfortaise Envie de vie en ville s’associe à l’événement pour soutenir ce temps fort et le projet:

– Charlotte de Coctum sera présente dans la caravane EVV pour proposer du snacking “gourmand” et des boissons maison

– Dj Kleiz accompagnera la soirée aux platines

-L e groupe rennais Super Crayon invité par Camille Girard et Paul Brunet (artistes exposés) jouera à partir de 21h. Il n’y a pas de buvette, Fred et Delphine du Café de la Gare en face seront ravis de répondre à vos demandes. Pour les non adhérents, une participation financière sera demandée.

