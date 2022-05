Galerie Plein Ciel Lautenbachzell Lautenbachzell Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Lautenbachzell

Galerie Plein Ciel Lautenbachzell, 14 mai 2022, Lautenbachzell. Galerie Plein Ciel Lautenbachzell

2022-05-14 – 2022-05-26

Lautenbachzell Haut-Rhin Lautenbachzell Des artistes professionnels reconnus issus de 15 pays y présenteront leurs créations. Céramique , peintures, sculptures , verre et photos… Ouvert les dimanches et jours fériés (entrée libre). Des artistes de plus de quinze pays, exposent à la Galerie Plein Ciel syrodarts. +33 6 19 07 84 17 Des artistes professionnels reconnus issus de 15 pays y présenteront leurs créations. Céramique , peintures, sculptures , verre et photos… Ouvert les dimanches et jours fériés (entrée libre). Lautenbachzell

dernière mise à jour : 2022-05-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Lautenbachzell Autres Lieu Lautenbachzell Adresse Ville Lautenbachzell lieuville Lautenbachzell Departement Haut-Rhin

Lautenbachzell Lautenbachzell Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lautenbachzell/

Galerie Plein Ciel Lautenbachzell 2022-05-14 was last modified: by Galerie Plein Ciel Lautenbachzell Lautenbachzell 14 mai 2022 Haut-Rhin Lautenbachzell

Lautenbachzell Haut-Rhin