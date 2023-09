Cet évènement est passé Exposition Contemporaine Galerie Pierre Vandrotte Aire-sur-la-Lys Catégories d’Évènement: Aire-sur-la-Lys

Pas-de-Calais Exposition Contemporaine Galerie Pierre Vandrotte Aire-sur-la-Lys, 15 septembre 2023, Aire-sur-la-Lys. Exposition Contemporaine 15 – 17 septembre Galerie Pierre Vandrotte Entrée Libre, Œuvres en ventes La galerie acceuille des artistes indépendants pendant 10 jours

Ces artistes se sont réunis pour vous presenter une expostion. Vous pouvez retrouver plusieurs champs d’art comme par exemple. La Sculture, De la peinture, De la photographie etc…

Un vernissage se deroulera le Samedi 16 à 19h Galerie Pierre Vandrotte 23 rue de saint omer, aire sur la lys Aire-sur-la-Lys 62120 Pas-de-Calais +33616413873 Galerie D’art Amateur, Cette galerie est gardée par Françoise Vandrotte. Elle expose les œuvres d’autres artistes gratuitement dans la bonne ambiance C’est un lieu rempli d’Histoire et d’expositions Places de parking dans la rue et parking à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

