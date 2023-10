conférence : Les images lumineuses du musée de Vervins Galerie Pierre Noël Vervins, 13 mai 2023, Vervins.

Le Musée de Vervins conserve plus de 1200 plaques de projection. Produites entre 1880 et 1940, ces « images lumineuses », destinées à être projetées à l’aide d’une lanterne magique, marquent l’essor d’une pratique pédagogique innovante, inaugurant une forme de culture visuelle fondée sur le sens et la sensibilité.

Si la grande majorité de ces plaques provient de la collection constituée dès le début du XXe siècle par l’abbé Rocoulet, ces vues n’ont pas servi exclusivement à l’enseignement qu’il dispensait aux enfants de son patronage.

Au tournant du siècle, des séances de projection étaient pratiquées dans le cadre de conférences publiques ou semi-privées. Comme toute société savante, la Société archéologique et historique de Vervins a très tôt pris conscience de l’apport de la photographie dans l’étude du patrimoine architectural et culturel. La conférence abordera ce sujet en portant sur l’ensemble de la collection un regard tant historique qu’esthétique : la photographie comme instrument de référence, support de recherche ou de comparaison, l’image projetée comme objet de délectation.

