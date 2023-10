Exposition « ManScapes » Sébastien Blanquet-Rivière Galerie Pia Pia Bordeaux, 4 novembre 2023, Bordeaux.

Exposition « ManScapes » Sébastien Blanquet-Rivière 4 – 29 novembre Galerie Pia Pia Entrée Libre.

Sébastien Blanquet-Rivière, à travers l’exposition ManScapes, explore les tensions fertiles entre l’homme et son milieu, entre la vulnérabilité des corps et la permanence tellurique des éléments.

Le travail du photographe autour de ce paysage masculin s’adosse à deux décors qui se répondent tour à tour : le studio d’abord où le corps, seul, est envisagé comme une sculpture dont les courbes dessinent un paysage rêvé ; l’extérieur ensuite, où les lignes du corps viennent se mêler à celles de la nature pour communier en une seule et même force vitale.

À découvrir au plus vite à la Galerie Pia-Pia – 69 Rue Notre-Dame, 33000 Bordeaux

Galerie Pia Pia 69 rue Notre-Dame 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:30:00+01:00

2023-11-29T14:00:00+01:00 – 2023-11-29T18:30:00+01:00

Sébastien Blanquet-Riviere