du samedi 2 avril au dimanche 3 avril

Lancé par JR en 2011, l’Inside Out et un projet d’art participatif qui invite à faire résonner les voix des habitant·es de la planète en affichant leurs portraits dans la rue, permettant d’initier des conversations autour de sujets aussi variés que le féminisme, le racisme, le changement climatique ou encore l’éducation. Dix ans plus tard, plus de 400 000 personnes issues de 138 pays ont déjà participé au projet ! Cette année, la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne accueille le camion photomaton d’Inside Out pour un projet unique autour de la littérature jeunesse. En lien avec le thème de cette 23e édition, GRANDIR, des élèves de Villeurbanne ainsi que les adultes qui font vivre le livre jeunesse (auteur·rices, illustrateur·rices, éditeur·rices, bibliothécaires…) viendront se faire tirer le portrait avec un livre qui les a fait grandir. Partez à la recherche de ces portraits qui seront collés sur les différents lieux de la Fête (au sol, sur les murs ou sur du mobilier urbain), pour découvrir leurs recommandations littéraires ! Le projet Inside Out de l’artiste JR s’invite à la Fête du livre jeunesse de Villeurbanne ! Maison du livre,de l’image et du son – parvis et parking 247 cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon

2022-04-02T11:00:00 2022-04-02T17:00:00;2022-04-03T11:00:00 2022-04-03T17:00:00

