Tirage photo argentique noir et blanc Galerie Photo Richard Bellia, 1 avril 2023, Annonay. Tirage photo argentique noir et blanc 1 et 2 avril Galerie Photo Richard Bellia Pratique du labo photo argentique Galerie Photo Richard Bellia 10, place de la grenette Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes Tirage noir et blanc en labo photo argentique La réalisation d’un tirage commence par le choix et le calage du négatif dans l’agrandisseur. Ensuite vient la réalisation de tests qui permettront de définir la densité et le contraste idéal pour le tirage définitif. Le filtrage permet de réhausser les hautes et les basses lumières sur la photo. Plusieurs valeurs de contrastes peuvent être décidées sur une seule image. Viennent ensuite le rincage fixage lavage et séchage de l’épreuve. Le papier baryté demande une attention particulière. Le séchage dure de un à deux jours selon l’humidité ambiante.

Venez profiter des JEMA pour découvrir ce savoir-faire passionnant du tirage noir et blanc de photos argentiques !!

2023-04-01 et 2023-04-02

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T18:30:00+02:00 Le soleil à travers l’Hotel Dieu, Lyon juin 2022. Photo Richard Bellia

