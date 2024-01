Le Chaos et la Grâce Galerie Pellieux Beaugency, lundi 22 janvier 2024.

Le Chaos et la Grâce Exposition de Kahem 22 – 28 janvier Galerie Pellieux Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-22T14:00:00+01:00 – 2024-01-22T20:00:00+01:00

Fin : 2024-01-28T14:00:00+01:00 – 2024-01-28T20:00:00+01:00

« La ressouvenance… Aux marges de la conscience… Dans cet univers se télescopent créatures, plans et dimensions, comme autant d’images surgies de la psyché, absurdes en apparence seulement. Dans le réservoir infini des annales akashiques les formes naissent, se transforment puis disparaissent. Nos yeux s’ouvrent puis se referment sur ces potentialités révélées. Et toujours cette quête d’Unité. Dis, te souviens-tu ? »

Je vous invite à un voyage immobile. Un voyage où découvrir des oeuvres, comme autant de souvenirs de futurs alternatifs, ou de passés à venir. Un voyage des sens, vers notre essence. C’est au fond ce qui m’obsède depuis toujours et que je traduis par mes sculptures, tableaux, écrits, environnements. Les mythes d’origine, mon origine m’interpellent. Comme une réalité étrange à accueillir.

Le Chaos, c’est pour moi quand on se cherche, se sentant vide ou incomplet, quand on se heurte « aux autres », aux événements de la Vie. Le Chaos est le refus de qui nous sommes profondément, de cette divinité intérieure que l’on pourrait incarner. Certaines de mes sculptures montrent en image le mythe du corps d’Osiris, une histoire divine, qui est aussi la nôtre. Dépasser les apparences, reconstituer pièce après pièce le puzzle invisible de notre raison ontologique, voilà leur sens. Et également, celui de la magie de l’Amour qui aide à accéder à une autre compréhension et présence au Monde.

D’autres oeuvres montrent la Grâce. Elle s’est invitée par moments en moi. Elle advient dans l’accueil de ce qui est, quand on n’attend rien et que tout peut advenir. L’argile est pour moi ce moyen simple d’accéder à l’Être, au Présent. Ce corps à corps avec la terre est une danse de l’esprit vers la matière et inversement : comment manifester concrètement une idée, une vision, laisser libre cours à ma fantaisie créatrice, être. Mes mains écoutent la terre, jouent avec elle, l’épousent et expriment ce qu’elle me murmure. Il en est de même pour mes tableaux et écrits qui prolongent la pratique du modelage. Je crée mes couleurs, alliant pigments minéraux et liants organiques et peins sur châssis entoilé ou sur médium. Des images surgissent en moi et je transcris ce que je perçois. Je pars à l’aventure des formes et vibrations colorées.

J’ai à coeur de vous partager ma vision de l’Art, de la Vie, où les contraires, au lieu de s’opposer, s’unissent. Le Chaos et la Grâce sont une traduction par mes oeuvres de ce que je ressens : une invitation à la méditation sur l’Être, ce funambule en quête d’Equilibre.

Galerie Pellieux Rue de la Cordonnerie 45190 Beaugency Beaugency 45190 Caudebec-en-Caux Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

