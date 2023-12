EXPO-VENTE ARTISANAT MAROCAIN Galerie Pellieux Beaugency, 28 novembre 2023, Beaugency.

EXPO-VENTE ARTISANAT MAROCAIN 28 novembre – 9 décembre Galerie Pellieux Entrée libre

C’est un festival de couleurs et de senteurs que propose l’association Beautangis au passage Pellieux, jusqu’au 10 décembre. L’association balgentienne se fait le relais en Val de Loire de l’association 100% mamans, qui agit à Tanger en faveur des mères marocaines isolées.

Beautangis acquiert ainsi des bijoux (bracelets, colliers, boucles d’oreille…) fabriqués là-bas par les mamans lors d’ateliers animés par une artiste, assurant par là-même un débouché essentiel à ces mères qui doivent faire face, seules, aux charges quotidiennes (loyer, nourriture…)…

Et l’association ligérienne revend ici ces produits, ainsi que des foulards, des poteries, etc., lors des expositions-ventes, reversant intégralement la plus-value effectuée à l’association 100% mamans.

Galerie Pellieux Rue de la Cordonnerie 45190 Beaugency Beaugency 45190 Caudebec-en-Caux Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T10:00:00+01:00 – 2023-11-28T12:00:00+01:00

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:30:00+01:00

Beautangis