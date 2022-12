Exposition : Série d’œuvres inspirées de la belle nature Galerie Pellieux Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Exposition : Série d’œuvres inspirées de la belle nature Galerie Pellieux, 19 décembre 2022, Beaugency. Exposition : Série d’œuvres inspirées de la belle nature 19 décembre 2022 – 8 janvier 2023 Galerie Pellieux

Entrée libre

19 décembre 2022-8 janvier 2023 Galerie Pellieux Rue de la Cordonnerie 45190 Beaugency Caudebec-en-Caux Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire En référence à l’actualité de la COP 27 et en particulier aux enjeux environnementaux, Isabelle Lainé présente une série d’oeuvres inspirées de la belle nature qui, malgré les agressions que nous lui infligeons, s’offre encore à nous.

Pour combien de temps ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-19T06:30:00+01:00

2023-01-08T23:00:00+01:00 Isabelle Lainé

