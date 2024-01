Los Angeles (Il neige dans mon Paradis) – Exposition de Kuamen Galerie Paradise Nantes, jeudi 1 février 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-02-01 14:00 – 18:00

Gratuit : oui

« I wonder if heaven got a ghetto » parole du rappeur emblématique Tupac Shakur. Dans sa chanson du même titre, ce dernier parle de son expérience difficile en tant que personne racisée vivant à Los Angeles. Tout au long de sa chanson, comme un cri lancinant, revient cette phrase « Si je meurs, je me demande si au paradis, il y aura un ghetto. » Pendant l’automne 2023, l’artiste Kuamen était à Los Angeles dans le cadre d’une résidence artistique. Pendant son séjour, l’artiste a voulu comprendre et documenter le phénomène alarmant de clochardisation, « homelessness » : comment expliquer l’augmentation du nombre de sans-abris dans une ville économiquement si puissante ? Quelles sont les populations les plus touchées par ce phénomène d’exclusion sociale ? Qu’en est-il de la représentation des personnes racisées dans notre société ? La ville de Los Angeles est caractérisée par un étalement urbain qui fait de l’usage de l’automobile le principal moyen de déplacement. Kuamen a donc décidé d’explorer la ville au moyen des transports publics et en se promenant à pied. Avec cette démarche, il a pu voir, entendre et sentir la vie des sans-abris en marge dans la « cité des anges ». Chaque sortie était une occasion d’enregistrer des sons, dessiner, écrire et prendre des photos qui serviront d’études. Il constatera que les populations noires et latines (d’Amérique du Sud) sont les plus concernées, faisant écho aux personnes discriminées dans les cités, ghettos de France, environnement dans lequel l’artiste a grandi. À travers une installation comprenant une série de poésies, un dessin et une bande sonore au ton hip hop, Kuamen a voulu représenter « Los Angeles » : « les sans domiciles fixes ». Ces anges qui existent et s’expriment à leur manière dans une ville où l’état d’urgence a été déclaré : 75 000 personnes sont sans abri dans la ville et sa banlieue. La phrase « Il neige dans mon Paradis » dans le titre de ‘exposition est tirée des paroles du rappeur Lino. Comme l’hiver qui rend difficile la vie dans la rue, la ville ensoleillée de Los Angeles ainsi que toutes les grandes villes de ce monde deviennent un paradis dystopique où la notion d’humanité est à reconsidérer. Exposition du 17 janvier au 17 février 2024du mercredi au samedi de 14h à 18het sur rendez-vous au 06 61 70 80 96 Vernissage le mardi 16 janvier 2024 à 18h30

Galerie Paradise Centre Ville Nantes 44000

06 61 70 80 96 http://www.galerie-paradise.fr contact@galerie-paradise.fr https://www.galerie-paradise.fr/