Nantes Juliana Alves Xukuru Galerie Paradise Nantes, 22 novembre 2023, Nantes. 2023-11-22 Exposition du 10 au 25 novembre 2023 :mercredi au samedi de 14h à 18het sur rendez-vous au 06 61 70 80 96

Horaire : 14:00 18:00

Gratuit : oui Exposition du 10 au 25 novembre 2023 :mercredi au samedi de 14h à 18het sur rendez-vous au 06 61 70 80 96 Résidence croisée France & Brésil, Nantes & Recife. Dans le cadre d’une résidence croisée entre les villes de Nantes et de Recife au Brésil, la galerie Paradise accueille, en résidence pour 6 semaines, l’artiste visuelle autochnone brésilienne, Juliana Alves Xukuru, originaire du territoire Xukuru Ororubá. Galerie Paradise Centre-ville Nantes 44000

Galerie Paradise
Centre-ville
Nantes 44000
06 61 70 80 96
http://www.galerie-paradise.fr
contact@galerie-paradise.fr

