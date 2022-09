Visite de Paradise Galerie Paradise, 14 octobre 2022, Nantes.

Entrée libre et gratuite

Journées nationales de l’architecture

Galerie Paradise 6 rue sanlecque nantes Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire La galerie est ouverte tous les mercredis, vendredis et samedis de 15h à 19h Et sur rendez-vous // Tram – Lignes 2&3, arrêt Hôtel Dieu – Ligne 1, arrêt Bouffay

06 61 70 80 96 http://www.galerie-paradise.fr https://www.facebook.com/GalerieParadise/ Paradise est un projet artistique, c’est le seul lieu à Nantes dédié aux résidences d’artistes nationaux et internationaux. Il est composé de deux appartements, d’un atelier, d’un lieu d’exposition et d’une cour intérieure. C’est un lieu singulier et unique à Nantes, fruit d’une aventure et de passions humaines entre deux architectes, Agnès Lambot et Philippe Barré, et deux artistes plasticiens, Béatrice Dacher et Michel Gerson. Paradise, c’est mettre à disposition des artistes résidents : une bourse de recherche, un appartement, un atelier et un lieu d’exposition de 100m². Véritable lieu de recherches, d’expérimentations et de monstrations, Paradise propose un cycle de 5 à 6 résidences d’artistes par an où l’enjeu est de créer et d’exposer, dans une dynamique d’échanges avec le public.

Visite du Centre d’art contemporain “Paradise“.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T14:00:00+02:00

2022-10-15T18:00:00+02:00

© Philippe Ruault