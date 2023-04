[Exposition de sculptures] Colette Huygen Galerie Oxygène, 4 avril 2023, Dieppe.

En avril, venez découvrir les femmes d’argile de l’artiste Colette Huygen à la galerie Oxygène

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Fermé le mardi.

Vendredi 2023-04-04 à ; fin : 2023-04-21 . .

Galerie Oxygène Immeuble Quenouille · Place Henri Dunant · Neuville-lès-Dieppe

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie



In April, come and discover the clay women of the artist Colette Huygen at the Oxygène gallery

Open Monday to Friday from 9am to 12pm and from 1:30pm to 5:30pm. Closed on tuesday

En abril, venga a descubrir las mujeres de barro de la artista Colette Huygen en la galería Oxygène

Abierto de lunes a viernes de 9.00 a 12.00 y de 13.30 a 17.30 h. Martes cerrado

Entdecken Sie im April die Lehmfrauen der Künstlerin Colette Huygen in der Galerie Oxygène

Geöffnet von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 17:30 Uhr. Dienstag geschlossen

Mise à jour le 2023-04-06 par Normandie Tourisme / Seine-Maritime Attractivité