Galerie Ouverte et Nuit Blanche avec l’APLA, 3 juin 2023, .

Le samedi 03 juin 2023

de 12h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Arts plastiques et arts visuels en exposition en plein air sur la Place de la Réunion

La session estivale de la Galerie Ouverte se conjuguera en juin avec la Nuit Blanche. Des horaires étendus pour que chacun.e puisse profiter de cette rencontre atypique.

Initiée en mars 2022 par les artistes de l’APLA avec le soutien de la Mairie du 20e arrondissement, la Galerie d’Artistes Ouverte prend ancrage un samedi par saison, au cœur du quartier de la Réunion, sur la Place de la Réunion.

« L’idée de partage est déterminante dans notre démarche. La Galerie Ouverte accueille les artistes des Ateliers du Père Lachaise Associés, ceux de Belleville (AAB) ou de Ménilmontant (ADM) et sur dossier, les artistes qui souhaitent exposer. Cet événement rapproche les habitant.e.s autour de l’art. Sorti des galeries, il s’incarne au contact des artistes et devient plus accessible à tous les publics. Très investie dans l’animation artistique du quartier, nous prolongeons l’ouverture de la Galerie par la Nuit Blanche.» se réjouit Laurence Prat, photographe et responsable de la GAO.

Une trentaine d’artistes en peinture, gravure, photographie, sculpture ou techniques mixtes sera présente. Chacun.e disposera d’un espace pour mettre en valeur son travail. Cette Galerie Ouverte est un espace de découverte autour de l’art. Les échanges se font naturellement en toute simplicité avec le public.

Une exposition collective le 3 juin

L’APLA collabore avec la Fondation Datris sur le thème « Toucher Terre (exposition visible à l’espace Monte-Cristo jusqu’au 17 décembre).

Très investie dans l’animation artistique du quartier, l’APLA ne manque pas de projets. Ainsi, pour 2024, l’équipe de la GAO prépare-t-elle notamment un partenariat avec l’école de graphisme « Autograph » du quartier Saint-Blaise. C’est une ouverture de plus pour faire connaître la jeune création et une interaction entre artistes d’âge et d’horizons différents. Cela offre une vision sur la richesse et la diversité de la création artistique.

Place de la Réunion

Contact : https://www.apla/blog/galerieouverte https://www.apla/blog/galerieouverte

APLA Affiche